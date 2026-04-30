田中こころ（左）と大神雄子氏日本バスケットボール協会は30日、女子ワールドカップ（9月・ベルリン）に向けた日本代表の第1次強化合宿参加メンバー15人を発表し、米プロWNBAのドラフトでバルキリーズから指名された20歳の田中こころ（ENEOS）や36歳の高田真希（デンソー）らが名を連ねた。19歳の後藤音羽（東京医療保健大）も選ばれた。5月16、17日に横浜BUNTAIで行われる国際試合、ラトビア戦に出場するメンバーはこの中から選