シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが３０日に自身のインスタグラムを更新。「４月の ＃ｍｉｌｅｔの日 です」と題し自撮りショットなどを披露した。ｍｉｌｅｔは「体調不良でご心配をおかけしましたいまはようやく元気になって、休んでた反動からか激しい曲ばっかりつくってます。私の場合、作る歌は、その時の自分の体調を表しているのかなあ。とか思う」と書き始め、体調が回復したことを報告した。また「最近はゴマつ