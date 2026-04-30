AI時代に急増するデータセンター（DC）需要にどう対応して、日本のデジタル競争力を高めるか。東京・大阪集中から地方分散へインフラを再編し、脱炭素電力の活用を促し、地域経済の活性化につなげる「ワット・ビット連携」構想を提言してきた三菱総合研究所（MRI）の政策・経済センター フェロー、西角直樹氏にその概要や具体策を聞いた。前編・後編の連載でお届けする。（聞き手／ダイヤモンド社論説委員大坪 亮、文／ライター