◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルトー阪神（神宮）阪神・伏見寅威捕手が１点リードの３回２死二塁で高めのスライダーを左前へ運んだ。日本ハムから移籍後３４打席目での初タイムリーとなった。「打ったのはスライダーかな。西が粘り強く投げてくれているので、なんとか援護したいという気持ちでした。この後もしっかり引っ張っていけるように頑張ります」。女房役が今季初一軍マウンドの西勇輝を攻守で支える。