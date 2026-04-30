お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が３０日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、今だから言える過去２年間で５日ラジオを休んだ理由を明かした。晴れて日大芸術学部美術学科に合格した土屋は、連日登校しているようで「日芸で良かった」とキャンパスライフを満喫している様子。図書館には行っているのか？という問いには「あるけどまだ行ってない」という。すると塙宣之が日芸は美大なのか？問題を蒸し返したが、土