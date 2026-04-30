韓国の９人組ガールズグループ・ＴＷＩＣＥのＳＡＮＡ（２９）が３０日、都内で行われた「ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド２５周年ＰＲ発表会」にゲスト出席した。ハーゲンダッツのＣＭに出演中のＳＡＮＡ。発表会では、世界に一つだけの「オリジナルクリスピーサンド」作りに挑戦すれば、ＳＮＳ連動企画「ＳＡＮＡが知らない２５のこと」第１弾、クリスピーサンドにまつわるクイズにも挑む。第１問の「これまで発売