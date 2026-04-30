男子ゴルフの超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」に参戦している選手が、ＰＧＡツアー復帰の道を探り始めているようだ。サウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（ＰＩＦ）」の資金力を背景に、ゴルフ界のビッグネームを次々と引き抜いていった「ＬＩＶゴルフ」が、存続危機となっている。米紙「ウォールストリート・ジャーナル」（電子版）が２９日に、ＰＩＦが今季終了後に資金提供を打ち切る