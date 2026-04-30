2026年5月公開の映画『プラダを着た悪魔2』とコラボレーション！ファッション誌「ランウェイ」の“悪魔”のような編集長・Miranda（ミランダ）と、彼女のアシスタント・Andy（アンディ）が活躍し、“働く女のバイブル”として長年愛されてきた映画『プラダを着た悪魔』。2006年公開の映画では、アンディがミランダにコーヒーを届けるシーンを覚えている方も多いのでは？続編公開を記念して、スターバックスではその名場面をリアル