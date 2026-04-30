お笑いコンビ・マユリカによるPodcast番組『マユリカのうなげろりん！！』（ラジオ関西Podcast）の4度目となる番組イベントが、5月1日（金）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催される。昨年のイベントでは、阪本さんが中谷さんの誕生日に贈ったラブドールが舞台に登場。陰陽師の橋本京明氏を介し、ラブドールの中に入っている霊の“さゆり”とのトークを展開した。そんな他に例を見ない内容で毎回来場者の度肝を抜いているが、今回の『マ