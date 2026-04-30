木曽町にある開田小学校5年生。田起こしに汗を流します。でも、人の手だけではなかなか作業は進みません・・児童は「めっちゃ大変です」そんな中、助っ人が…。近くの木曽馬の里からやってきた木曽馬の若菜です。開田高原では昭和30年代ごろまで農作業に木曽馬を使っていました。小学校ではかつての農作業を学んでほしいと毎年、木曽馬の馬耕を体験しています。児童たちは馬の後ろで一生懸命、すきを操ります。児童「馬のほうが力