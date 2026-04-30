春ならではの景色が広がり大型連休のおすすめスポットの一つです。安曇野市の国営公園で色とりどりの花が見頃を迎えています。鮮やかな赤色に…黄色…。安曇野市の国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区です。寺澤達哉キャスター「こちらには少し緑が混じり始めたサクラがあります。目線を下に移しますと、色とりどりのチューリップ。今まさに春のバトンが渡されているそんな景色です」園内には130品種26万球のチュ&