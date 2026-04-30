来年4月4日から77日間の日程で開かれる長野市・善光寺の御開帳。30日、公式ポスターが発表されました。朝焼けをイメージした金色の背景に力強くたたずむ善光寺と回向柱。コンセプトは、「善光寺から、はじまる」。新しい7年が始まることや新しい縁のはじまりを善光寺からという願いが込められています。外国人観光客にも訪れてもらいたいと、初めてローマ字表記が取り入れられました。数えで7年に1度開催される