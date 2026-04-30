県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は174.8円で、前の週より0.3円上がりました。3週連続の値上がりです。石油情報センターによりますと、4月27日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は174.8円でした。前の週より0.3円高く、3週連続の値上がりです。近隣の県と比べると、最も価格差の大きい愛知県、埼玉県とは11.9円の開きがあります。値上げ幅がわずかとなった理