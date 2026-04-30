アメリカ・ニューメキシコ州で撮影された映像。水色の建物に注目して見ると、車が通り過ぎようとした瞬間、突然建物の壁が崩れ落ちました。ちりなどが大きく舞い上がって歩道を覆い、向かいの建物に迫るほどの勢いとなっています。実はこの崩壊した建物、築100年の歴史を誇る「リンディーズ・ダイナー」という老舗レストラン。オーナーによりますと、俳優のリチャード・ギア氏や、第42代アメリカ大統領のビル・クリントン氏も訪れ