◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）今季初登板を迎えた広島・玉村昇悟投手が、5回1失点で降板となりました。昨季はキャリアハイとなる6勝をあげるなど、7年目の今季も躍動に期待がかかっていた玉村投手。しかし出遅れ、この日待望の今季初登板を迎えました。初回には巨人打線を三者凡退に抑える順調な立ち上がり。しかし2回には先頭に対し、菊池涼介選手のグラブをはじく当たりとされ、送りバント、さらには坂本