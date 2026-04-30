「ヤクルト−阪神」（３０日、神宮球場）約１年ぶりに１軍マウンドに上がった阪神・西勇輝投手が５回４安打２失点と好投した。味方に３点の援護をもらって迎えた初回はわずか１３球で三者凡退。唯一の失点は二回にだった。１死から内山を２球で追い込んだが、チェンジアップを左翼スタンドに運ばれソロを献上。さらに続く武岡も２球で追い込んだがシュートを捉えられて右翼へのソロを放り込まれ、２者連発を浴びた。それで