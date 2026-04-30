北海道の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したという趣旨の供述をしている男性職員に対し、妻の遺体を損壊した疑いで30日、警察が逮捕状を請求したことが明らかになりました。行方不明となっているのは、旭山動物園に勤める30代の男性職員の妻です。3月下旬から行方が分からなくなっている妻は、4月に入っても勤務先に姿を見せませんでした。そのため、妻の関係者が23日に行方不明届を提出。これを受け、警察は夫で動物園の男性