神宮球場で16日に行われたDeNA戦で、ヤクルトのオスナ（右端）のスイングしたバットが手から離れ、側頭部に直撃し、倒れ込む川上審判員日本野球機構（NPB）は30日、神宮球場で16日に行われたヤクルト―DeNA5回戦で球審を務めた際に頭部を負傷し緊急手術を受けた川上拓斗審判員（30）が、集中治療室（ICU）から一般病棟に移ったと発表した。ただ、まだ意識は回復しておらず、治療が続いている。ヤクルトのオスナがスイングした