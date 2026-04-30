北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で昨年１２月、男児（当時５歳）がエスカレーターに腕を挟まれて死亡した事故で、スキー場運営会社が設置した第三者委員会は３０日、調査報告書を公表した。現場責任者が事故当時、エスカレーターの自動停止装置が働かないようにしていた疑いがあると指摘した。男児は駐車場とスキー場内の施設を結ぶベルトコンベヤー式のエスカレーターの降り口付近で転倒し、機械に腕を巻き込まれた。エスカ