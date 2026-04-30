山下智久（41）が30日、東京国際フォーラムで行われた主演「映画正直不動産」（川村泰祐監督、5月15日公開）完成披露試写会に登壇。撮影中、英語をトレーニングしながら体を鍛え、芝居もするなど過酷な日々を送ったことを、共演陣に絶賛される中、撮影中「3回、死んでいます」と口にしたとシソンヌ長谷川忍（47）から明かされるなどし、「台本を破りそうになったことがあった」と笑いながら振り返った。「正直不動産」は、累計発