豪雨で被災し一部区間で運休が続くJR米坂線。復旧を検討する会議が30日に開かれ新潟県と山形県から地域の負担額などの想定が示されました。新潟と山形を結ぶ米坂線は2022年の豪雨で被災し、村上市の坂町駅から山形の今泉駅の区間で運休が続いています。復旧についてJRが提示している運営方法は「JR単独」のほか、一部を自治体が保有する「上下分離方式」、地域が運営するいわゆる「第3セクター」、さらに「バス」への転換の4