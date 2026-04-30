3人が出馬を表明している県知事選挙まで1か月。4月30日、選挙違反の取締本部が設置されました。県内の各市町村には投票用紙が送られ、県のかじ取り役を決める選挙へ準備が本格化しています。30日朝、新潟県警に掲げられた選挙違反取締本部の看板。125人態勢で県内各地の警察署と連携し取り締まりを行います。前回の知事選では文書違反などによる警告が5件ありましたが検挙はありませんでした。今回の知事選では今のところ検挙や警