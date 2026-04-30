北方文化博物館の庭など県内の日本庭園を着物で巡ってもらおうと新たな観光企画が5月1日から始まります。アンバサダーには新潟にゆかりのあるモデルのローラさんが就任しています。新緑がやわらかな風に揺れる新潟市の旧斎藤家別邸。鮮やかな着物に身を包み庭園を散策する人の姿がありました。4月30日に開かれたのは「にいがた庭園街道」を着物で巡ってもらおうという観光企画の開幕式です。「にいがた庭園街道」とは