崎陽軒の公式X（旧Twitter）は4月30日に投稿を更新。「横濱チャーハン」の内容変更を発表しました。【写真】横濱チャーハンの変更内容鶏から小海老のチリソースへ同アカウントは「2026年6月1日(月)から『横濱チャーハン』の内容を変更いたします」とつづり、変更後の弁当写真を1枚投稿。これまで「横濱チャーハン」（税込890円）のトッピングに使用していた「海老」がなくなりグリーンピースのみになり、さらに「鶏のチリソース」