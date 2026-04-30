かれんな花が新潟の春に彩りを加えています。「豪農の館」として知られる新潟市の北方文化博物館で見ごろを迎えている藤の花、ことしはこれまでで一番の咲き方だということです。風に揺れる紫色の花‥‥‥甘く濃厚な藤の香りが中庭を包みます。新潟市江南区の北方文化博物館では樹齢160年を超える大藤棚が見ごろを迎えていて藤の花を楽しむ人の姿がありました。ことしは気温の高い日が多かったため、例年より早く開花し現在6分咲き