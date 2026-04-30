海南省海口市の海南自由貿易港（自貿港）で29日、科学の知識を紹介する新たなランドマーク「海南科技館」がオープンした。新華網が伝えた。総建築面積約4万6500平方メートルを擁する同館には、「知的好奇心の広場」「熱き大地の探訪」「深海の神秘」「深空への夢」という四つの没入型テーマ展示ホールが設けられている‌。（提供/人民網日本語版・編集/KM）