中国南部の深セン市は4月29日、不動産市場の適正化に関する新政策を発表し、30日から実施しました。その主眼は、核心区域の購入制限を緩和し、住宅積立金ローンの融資額を引き上げ、実需と改善需要を確実にサポートすることです。市内の福田区、南山区、宝安区新安街道など核心区域の購入制限を緩和することは、今回の新政策の重要なポイントです。深セン市の戸籍を持つ世帯は、新政策実施前より1戸追加購入が可能となり、最大3戸