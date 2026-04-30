指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」のメンバーである落合希来里さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りのパンを公開し、反響を呼んでいます。【写真】ノイミー・落合希来里の手作りパン「天才パン屋さんの開店はいつですか？」落合さんは「うちらまた天才となった」とつづり、3枚の写真を投稿。同じく≠MEのメンバーである尾木波菜さんとのツーショットがあることから、2