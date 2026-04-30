Image:Sony AI 卓球の世界一を狙えるロボットが登場しました。ソニーの研究所「ソニーAI」は、「Ace（エース）」という名の自律型ロボットシステムを開発、一流の卓球選手と対戦させたところ、過半数の試合で勝利を収めたそうです。開発チームは、ここで実装されているソフトウェアとハードウェアは、他にも様々な用途に応用できる可能性があると述べています。Aceに関する我々の研究成果は、物理的なAIエージェ