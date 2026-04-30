岡山県新見市で、市の特産品の「リンドウ」を新たなかたちでアピールしようという取り組みが始まっています。挑戦するのは、リンドウの花を使ったドレス作り。きょう（30日）は、関係者が集まりそのデザインについて話し合いました。 【写真を見る】思いついたのは生花のドレス特産品の「リンドウ」を全国にアピールブライダルなどでの活用を【岡山】 新見市のリンドウを全国に知ってもらおうと思いついたのは