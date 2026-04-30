ABEMAにて『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』が、5月5日午後11時より放送される。 （関連：【画像あり】『30時間限界突破フェス』内の企画に出演した“おひなさま”こと長浜広奈） 本シリーズは2025年3月より放送を開始し、今回でシリーズ3作目となる人気番組。YouTubeチャンネル登録者数累計390万人を超える都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務め、ラランド・サーヤ、笹崎里奈ととも