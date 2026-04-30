ゴールデンウイークにあわせて、群馬県館林市の武家屋敷武鷹館で、つつじまつりが開かれています。 館林市の武鷹館は、江戸時代末期、館林藩の中級武士が住んでいた武家屋敷のひとつで、市の重要文化財に指定されています。 ４月２９日から開かれているこのまつりは、市民に文化財への理解を深めてもらおうと、ツツジの咲く季節に館林文化財ボランティアの会が、毎年開いているものです。 ３０日は地域の有志、