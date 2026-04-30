愛らしい動物たちが登場する作品で人気の絵本作家、まつおりかこさんの企画展が、群馬県高崎市の県立土屋文明記念文学館で開かれています。 この企画展は、表情豊かでかわいらしい動物たちが登場する「いつつごうさぎ」シリーズなどで人気の、まつおりかこさんの原画など、およそ１００点を紹介するものです。 最新作「いつつごうさぎとはなのゆうえんち」の原画も、今回初めて公開されました。子どもたちに人気の遊園地