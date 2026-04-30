今年６月に開幕する北中米ワールドカップで、グループHに入った南米の強豪ウルグアイ代表に激震が走っている。ブラジルの名門フラメンゴに所属するウルグアイ代表MFジョルジアン・デ・アラスカエタが右鎖骨骨折の重傷を負ったのだ。ブラジルの大手メディア『Globo』が報じている。現地４月29日に開催されたリベルタドーレス杯・グループA第３節のエストゥディアンテス戦（１−１）で先発したアラスカエタは16分、相手のタッ