アーセナルにとって、４月29日の欧州CL準決勝のアトレティコ・マドリード戦は、勝てたかもしれない試合だった。この第１レグは、敵地メトロポリターノで１−１の引き分け。結果だけを見れば、決して悪くない。むしろ、本拠地エミレーツに戻って第２レグを戦えることを考えれば、評価されるべき引き分けでもある。しかし、試合後のミケル・アルテタ監督は怒り心頭だった。しかも、ただの不満ではない。「信じられないほど怒って