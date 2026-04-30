広島県三原市で土の中から遺体が見つかった事件で、身元が29歳の自営業の男性であることが分かりました。遺体は29日午前、三原市沼田にある会社の敷地内で見つかりました。土の中に埋められ腐敗した状態でしたが、警察は、身元は三原市宮沖の自営業・徳田雅希さん（29）だと明らかにしました。■近隣住民「初めてのことだから、ここで起こるとは思っていない。」「家の近くで、こういうことが起こるのは今までなかったから、ち