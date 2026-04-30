東広島殺人事件の捜査をしていたところ、広島県三原市で男性遺体が発見されました。元広島県警・捜査一課長の山本武一さんに聞きます。まずは、事件のおさらいです。東広島市で2月、リフォーム会社を経営していた川本健一さんが殺害されました。この殺人・放火事件を捜査していたところ、29日、三原市で変死体を発見しました。【ポイント】●殺害された2人の関係性は？●殺人・放火事件との関連と犯人像について三原