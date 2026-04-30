NPT＝核拡散防止条約の再検討会議にあわせ、日本被団協など4団体が、核兵器廃絶を訴えました。29日、NPT再検討会議が開かれているニューヨークで、日本被団協や原水禁など4団体がイベントを開きました。イギリスやフランスなど、核保有国で反核運動に取り組む人たちも招き、約170人が参加しました。イベントでは、被爆証言や核兵器廃絶に向けた取り組みについて、意見交換を行い国際的な連携を確認しました。■日