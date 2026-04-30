『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“宅配窃盗”容疑者は現役宅配員宅配ボックスから数分で…」についてお伝えします。◇◇◇警察によりますと、今年2月、熊本市のマンションに住む19歳の女性から、「宅配ボックスからズボンが盗まれました」と通報がありました。この宅配ボックスは、暗証番号を入力して解錠する仕組みです。前田清鈴記者（熊本県民テレビ）「配送業者の男女は、宅配ボックスからわずか数分