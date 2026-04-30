高市総理は30日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、日本関係船舶1隻が事実上、封鎖されているホルムズ海峡を通過したことについて「前向きな動きとして受け止めている」と伝えました。高市総理「今般3名の日本人乗組員が乗船する日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を無事通過したことは、邦人保護の観点からも前向きな動きとして受け止めているということをお伝えしました」高市総理は30日、イランのペゼシュキアン大統領と