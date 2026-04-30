テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が30日放送され、黒柳徹子がちゃんみなの「ハレンチ」を歌う一幕があった。【写真】徹子に爆笑！和装姿が美しいちゃんみなこの日のゲストは、華やかな和装で登場したラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな。2022年に、徹子と仕事をともにしたというちゃんみなは、当時、食事の約束をしていたエピソードなどを披露。わきあいあいとトークを繰り広げた