お笑いタレント・有吉弘行（51）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ネットショッピングでモヤッとした出来事をつづった。有吉は午後9時過ぎに「今日届くという触れ込みに惹かれて頼んだのに届かないのかよまあ穏やかに引き攣った笑顔で許そう」とポスト。「いや、全く怒ってないけどあと18分以内に注文すれば明日届くとある意味急かされたから信じてみたけどまあ無理だったんだな。まあ、まだ明日なんで待