長期金利の上昇を背景に、住宅ローンの固定金利がまた上がります。三菱UFJ銀行などメガバンク5行は、来月から適用する住宅ローンの固定金利を引き上げると発表しました。代表的な10年固定の最優遇金利は、▼三菱UFJ銀行は3.15％、▼三井住友銀行は3.25％、▼みずほ銀行は2.95％、▼りそな銀行は3.435％、▼三井住友信託銀行は3.645％にそれぞれ引き上げます。主な要因は固定型金利の基準となる長期金利の上昇です。中東情勢をめぐ