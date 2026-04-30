「巨人−広島」（３０日、東京ドーム）４試合ぶりに「６番・三塁」でスタメン出場した巨人・坂本が、通算２４５３安打目のヒットを放ち、歴代単独１０位に浮上した。二回に１死二塁で迎えた第１打席。広島・玉村の低めのフォークを体勢を崩しながらも捉えて左前に運び、好機を広げた。続く増田陸が中犠飛を放ち先制点を奪った。坂本は２５日のＤｅＮＡ戦で２４５２安打を記録して土井正博氏に並んで歴代１０位タイとなって