俳優の柳沢慎吾が３０日、東京・角川シネマ有楽町で行われたイベントで薬師丸ひろ子主演の映画「セーラー服と機関銃」（相米慎二監督、１９８１年公開）の思い出を語った。柳沢は、薬師丸演じる目高組の組長・星泉の高校の同級生３人組（柳沢、光石研、岡竜也）で出演していた。柳沢は泉が敵対する組に殴り込み機関銃をぶっ放し、「カイカン〜」というクライマックスの話に。このシーンを撮影中、小道具の破片が薬師丸の左頬