ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが３０日、都内で密着ドキュメンタリー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＳｕｍｍｅｒＶａｃａｔｉｏｎ！！―７人のアメリカ旅―」（５月１日、ディズニープラスで独占配信）の先行プレミア試写イベントに登壇し、見どころを語った。本企画は、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留がプラニングを担当。「チームＡ」の宮近海斗、中村海人、吉澤閑也と、「チームＢ」の七五三掛龍也、松田元太、松倉海