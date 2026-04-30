俳優の山下智久が３０日、都内で行われた映画「正直不動産」（５月１５日公開、川村泰祐監督）の完成披露試写会に登場した。累計発行部数４００万部を超える同名漫画が原作で、２０２２年にＮＨＫで連続ドラマ化。ウソがつけなくなってしまった不動産営業マン・永瀬財地（山下）が業界の闇に斬り込む社会派コメディーとして、シーズン２やスピンオフが放送されるなど大きな反響を呼んだ。山下は、自身にとっての作品の存在に