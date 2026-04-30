注目の人にインタビューする「この人に聞く」です。 4月1日付けで、鹿児島地方気象台のトップが変わりました。神奈川出身の相澤幸治台長です。 災害と隣り合わせの鹿児島。梅雨や台風シーズンを前に、気象庁が出す防災気象情報が大きく変わります。 鹿児島地方気象台のトップ、相澤幸治台長です。神奈川県出身の52歳で、学生時代の専門は火山地質学でした。2003年に気象庁に入り、防災や災害対策を担当。気象台