亀田気象予報士が季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回は伊佐市大口から、端午の節句の郷土菓子「あくまき」作りです。元気な高齢者クラブの皆さんが作る、プルンプルンのあくまき。その数、1日で600個です。 鹿児島の郷土菓子「あくまき」作り こちらは、伊佐市大口の山野地区です。あくまき作りに精を出しているのは、地元の高齢者クラブ「山野幸麗クラブ」の皆さん。 会員の40名は、70代から90