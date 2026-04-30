【モデルプレス＝2026/04/30】カルビーの人気スナック「じゃがりこ」ブランドより、推し活で楽しめるワードを多数揃えたロゴ変パッケージを5月上旬から順次切り替えて発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆じゃがりこ、推し活仕様に変身「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサ